Alghe al depuratore: grazie alla imolese Biosyntex un impianto Hera produce fertilizzanti

Usare nutrienti come azoto e fosforo, presenti nelle acque di scarico in fase di depurazione, per coltivare alghe da cui ricavare biostimolanti e fertilizzanti. È dall’acqua reflua del depuratore di San Cesario sul Panaro, nel modenese, che si apre una nuova frontiera per l’agricoltura grazie alla biomassa. Ha accettato la sfida il gruppo Hera, che questa mattina ha inaugurato nell’area gestita un impianto pilota per la coltivazione di alghe. La sperimentazione (”Algae to value”) e le sue potenzialità sono state illustrate a Villa Boschetti dal direttore Acqua di Hera, Emidio Castelli, insieme ai partner del progetto, in presenza del sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, e di Giuseppe Bortone, direttore generale Arpae. È presente anche l’azienda di Imola che ha collaborato alla fase operativa, Biosyntex, specializzata proprio nella selezione di ceppi algali.

Se dunque i nutrienti devono rispettare non da oggi rigorosi limiti nella fase di scarico in ambiente delle acque depurate, visto che possono favorire l’eutrofizzazione dei mari e delle acque superficiali, il progetto modenese di Hera permette di ridurre le concentrazioni di azoto e fosforo nelle diverse fasi di depurazione, come previsto dalla normativa, e allo stesso tempo di riutilizzarli per coltivare le alghe, generando così biomassa che, a seguito di altri trattamenti, può diventare biostimolante naturale “dando vita a un perfetto esempio di economia circolare”, spiegano dirigenti e tecnici visitando l’impianto in piena campagna. L’intero processo prevede la collaborazione con l’Università di Bologna attraverso un dottorato di ricerca, finanziato da Hera con fondi Pnrr, e una professionalità specialistica in materia di biostimolanti in ambito europeo.