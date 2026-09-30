Alberi gratis nei vivai di Imola, Galeata e Casola Valsenio: parte il progetto della Regione

Querce, aceri, carpini, frassini, cornioli, noccioli e ligustri: sono alcune delle oltre 60 specie di piante forestali, arboree e arbustive, in gran parte autoctone dell’Emilia-Romagna, che da domani, giovedì 1° ottobre saranno nuovamente distribuite gratuitamente a cittadine e cittadini, scuole, associazioni ed enti pubblici.

È “Mettiamo radici per il futuro”, il programma della Regione Emilia-Romagna finalizzato ad accrescere il patrimonio verde regionale, tutelare la biodiversità e coinvolgere direttamente le comunità nelle azioni di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Un impegno che guarda anche alle nuove generazioni: attraverso i vivai forestali pubblici, il progetto dà infatti attuazione a “Un albero per ogni neonato”, mettendo gratuitamente a disposizione dei Comuni le piantine destinate alle nuove nascite e alle adozioni.

Attivo dal 2020, il progetto continua a crescere nei numeri e nella partecipazione: a partire dalla prima edizione sono state distribuite oltre 3,3 milioni di piante forestali, di cui 223.395 soltanto tra il 1^ gennaio e il 15 aprile 2026. A queste si aggiungono altri 118.081 nuovi alberi piantati grazie ai bandi di forestazione urbana promossi dalla Regione e rivolti a Comuni e imprese.