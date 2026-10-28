“Albana buona da matti”: nuovo marchio per i vini imolesi

“Albana buona da matti” è il marchi dedicato al vitigno tipico del territorio imolese che verrà lanciato al Baccanale.

Domenica 1° novembre prossima, dalle 18 alle 20, in piazza Matteotti un incontro con le cantine imolesi e una degustazione guidata.

Un brindisi al territorio, alle sue cantine e a una nuova identità condivisa. Domenica 1° novembre, dalle ore 18 alle ore 20, lo spazio coperto di piazza Matteotti ospiterà “Albana buona da matti”, l’evento di presentazione ufficiale del nuovo marchio dedicato all’Albana del territorio imolese, nell’ambito del Baccanale.

Dopo il lancio del marchio, saranno protagoniste sei cantine: Cà Bruciata, Fattoria Monticino Rosso, Cantina Giovannini, Merlotta, Poderi delle Rocche, Tre Monti che racconteranno la propria interpretazione dell’Albana, i vigneti, i metodi di lavoro e il legame con le colline imolesi. La serata si concluderà con una degustazione guidata, per scoprire le diverse espressioni del vino in abbinamento a piccoli assaggi di prodotti locali. Un appuntamento curato e informale, pensato per far conoscere l’Albana attraverso le persone che la producono e il territorio da cui nasce. Saranno presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessore allo Sviluppo economico, innovazione e centro storico Pierangelo Raffini, il direttore del Consorzio Vini di Romagna Filiberto Mazzanti e il grafico dello Studio Fuoribordo Fabiano Fontana.

«Con il marchio “Un’Albana buona da matti” vogliamo dare una voce riconoscibile a un vino che racconta la storia, il paesaggio e il saper fare delle nostre colline - dichiara l’Assessore Pierangelo Raffini -. La presentazione al Baccanale sarà un’occasione per incontrare i produttori e scoprire, attraverso i loro vini e i loro racconti, le diverse espressioni dell’Albana. Vogliamo valorizzare il lavoro delle cantine e fare di questa eccellenza un motivo in più per conoscere e visitare Imola». Ingresso libero, degustazione a pagamento, cauzione per il calice 5 euro.

I vini del territorio imolese saranno poi protagonisti anche il week end successivo per ben tre serate, il 6/7/8 novembre, all’autodromo dalle 18 alle 23 per il XXXII Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti dell’Imolese, in testa l’olio extra vergine di oliva che con Olimola arriva alla XVI edizione, resa più importante ancora dal fatto che è arrivato a compimento il percorso per la denominazione Igp per l’olio delle colline bolognesi, certificazione che comprende anche il territorio imolese.