Imola piange Anna Maria Loreti, 76 anni, scomparsa nella serata del 26 aprile 2024, motore fondatore di Csi Clai Imola insieme al marito Francesco Spadoni, morto un anno fa. «L’intera società si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ora anche Anna, insieme a Francesco, tiferà Clai in prima fila da lassù» si legge in un post del sodalizio.