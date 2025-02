AC/DC in concerto a Imola il 20 luglio

È ufficiale: dopo 10 anni, il grande ritorno a Imola degli AC/DC all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L’unica data in Italia è in programma domenica 20 luglio 2025. Biglietti in vendita dalle 11 di venerdì 7 febbraio su ticketone.it

Gli AC/DC si sono formati nel 1973 a Sydney, in Australia. Sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Back In Black è l’album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con vendite di oltre 50 milioni di copie a livello mondiale. Gli AC/DC sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003 oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l’Australia. La formazione continua a racimolare sold out negli stadi di diversi continenti, vendere milioni di album ogni anno e generare miliardi di stream.

Per onorare i loro cinquant’anni come la più grande band di rock and roll del mondo, gli AC/DC – Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e Chris Chaney al basso – sono tornati per suonare davanti alle legioni di fan che continuano a crescere anno dopo anno