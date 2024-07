A14, il tratto Castel San Pietro-Imola chiuso nella notte di mercoledì 24 luglio

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

La chiusura del suddetto tratto - inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio - sarà effettuata dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, per consentire attività nell’ambito dei lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.