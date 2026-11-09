A14, chiusa la stazione di Imola in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona dal 12 al 17 novembre

Imola
  • 09 novembre 2026
A14, chiusa la stazione di Imola in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona dal 12 al 17 novembre

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la conclusione degli interventi relativi al piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Imola, che per ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per i veicoli provenienti da Ancona, dalle 14 di giovedì 12 alle 5 di martedì 17 novembre, in modalità continuativa.

Il programma delle attività, condiviso con le istituzioni locali, è stato definito per ridurre al minimo disagi alla circolazione autostradale e locale e terminare le attività prima dei consueti spostamenti per il ponte dell’Immacolata.

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