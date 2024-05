A Ozzano Emilia una domenica speciale con i vignaioli indipendenti della Romagna: ecco come prenotarsi

Buon vino, ombrelloni da spiaggia a bordo vigna, street food di qualità, buona compagnia e si spera anche un bel sole. I vignaioli indipendenti della Romagna in trasferta alle porte di Bologna per una domenica di racconto, degustazione del vino artigianale di qualità e divertimento.

L’appuntamento con la “Festa dei vignaioli Fivi della Romagna” è per domenica 5 maggio dalle 12 alle 20 (ultimo ingresso alle 19) direttamente in vigna a Palazzona di Maggio di Ozzano Emilia (in via Panzacchi, 16), già teatro di due edizione del “Sabato del vignaiolo” nel 2022 e 2023. Cambia giorno e nome, ma il format resta lo stesso, che aveva portato, con allegria, la possibilità di conoscere il lavoro di chi cura le vigne del nostro territorio e come nascono buoni vini. Quest’anno con una chiave di lettura in più: quella della comunanza con le produzioni di altre due grandi regioni viticole italiane.

L’invito è rivolto ad appassionati ed esperti per incontrarsi di persona in azienda per conoscere il lavoro quotidiano tra vigna e cantina, toccare con mano il legame con la terra, il rispetto dell’ambiente, l’artigianalità della produzione sostenibile, che in Italia accomunano gli oltre 1.700 associati alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, valori che comprendono anche la piacevolezza e la convivialità dell’esperienza legata al vino. Con l’occasione si proseguirà la raccolta firme per la campagna Vignaioli Custodi del Territorio - FIVI

Un consiglio: non dimenticare il telo da mare, per completare il relax sulla “spiaggia in vigna”!

Le cantine presenti

Un nucleo ormai storico di vignaioli e qualche new entry, ecco i protagonisti della giornata: Ancarani (Faenza-Oriolo), Assirelli (Imola new entry), Branchini (Dozza), Bulzaga (Brisighella new entry), Cantina San Biagio Vecchio (Faenza), De’ Stefenelli (Bertinoro), Drei Donà Tenuta La Palazza (Forlì), Fiorentini (Castrocaro Terme), Giovanna Madonia (Bertinoro), Marta Valpiani (Castrocaro Terme), Marco Zinzani (Faenza), Palazzona di Maggio (Ozzano Emilia), Paolo Francesconi (Faenza-Marzeno), Tenuta Franzona (Imola), Tenuta La Viola (Bertinoro), Terre di Macerato (Imola), Andrea Zaccarini (Bertinoro), Stefano Berti (Predappio), Tomisa (San Lazzaro di Savena), Tre Monti (Imola), Tenuta Sant’Aquilina (Rimini).

Tavoli tematici. I tavoli di degustazione organizzati per “temi” quest’anno saranno ben cinque: uno dedicato al Sangiovese, uno all’Albana, uno alle bolle di Romagna e dei colli di Bologna presenti, uno per gli “altri rossi” e uno per gli “altri bianchi”. Sarà ovviamente possibile acquistare i vini dei vignaioli FIVI presenti nella “Enotechina” dove ciascuna delle cantine partecipanti porterà almeno tre delle proprie referenze in assaggio; le bottiglie proposte saranno suddivise in tre fasce di prezzo, speciale per l’occasione, da 10-15-20 euro.

La sfida

Come su ogni “spiaggia” che si rispetti anche qui si giocherà, ovviamente con il vino e sulle comunanze fra i vini della Romagna e di altre due regioni. “Vini cugini alla cieca: le comunanze” metterà 8 vini a confronto. Alle 15.30 si gioca con i bianchi e alle 18.30 con i rossi (solo per 20 persone, con prenotazione su whatsapp al numero 393 5853808).

Tutti possono giocare a riconoscere i vini in due step, alle 14 e alle 17.

Il cibo

Per accompagnare i calici ci saranno le gustose proposte gastronomiche regionali del food truck “Aspasso” di Longiano di Cesena. Le sue specialità sono i romagnolissimi passatelli proposti con inediti condimenti e abbinamenti e la piada fritta.

Il costo per partecipare è di 20 euro (per tasca, calice FIVI e la possibilità di assaggiare tutti i vini presenti); riduzione a 15 euro per chi acquista in prevendita e per socie e soci Ais, Aies, Aspi, Assosommelier, Assoenologi, Fisar, Onav, Donne del vino, Slow Food.

Per acquistare il ticket in prevendita a 15 euro, ed evitare code alla cassa: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sabato-del-vignaiolo-fivi-romagna-617874207387?aff=eand

Parcheggio libero e gratuito. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/vignaiolifiviromagna/ . Elisa: 393 5853808