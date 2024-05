A Medicina arrestato un 52enne per detenzione di droga

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 52enne italiano, senza fissa dimora, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere. E ’successo nella giornata del 13 maggio scorso., quando i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un’autovettura che alla vista dei militari aveva effettuato alcune manovre improvvise tanto da destare dei sospetti. Inseguito dai militari e successivamente fermato in totale sicurezza, hanno proceduto al controllo del veicolo e all’identificazione del conducente. Durante tali operazioni, i militari hanno notato nel soggetto un evidente stato di agitazione e per tale motivo hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare e personale a carico dello stesso. Infatti i carabinieri durante la perquisizione hanno rinvenuto, all’interno di una borsa, 3 involucri contenenti circa 12 grammi di marijuana, mentre nel bagagliaio hanno trovato un bastone in legno levigato di 60 cm. Durante i controlli il soggetto ha cercato inoltre di liberarsi, gettandolo in un tombino, di un involucro con all’interno dell’altra marijuana che il 53enne aveva nascosto negli slip, di grammi 4,75 ma i carabinieri hanno notato immediatamente tale gesto e sono riusciti ha recuperare la sostanza stupefacente in questione. Oltre a tale sostanza i militari hanno rinvenuto anche la somma in denaro di 80 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati subito sequestrati dai Carabinieri, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà con divieto di dimora nel Comune di Bologna.