A Imola sette serate con i “Freschi di stampa” in biblioteca

Sono ventitré estati che la Biblioteca comunale apre il giardino ad autori e ospiti per la rassegna “Freschi di stampa” organizzata dalla Biblioteca comunale di Imola. Primizie editoriali, attenzione ai nuovi linguaggi, ospiti di rilievo caratterizzano la scelta dei sette incontri che vanno a formare il calendario di quest’anno che parte il 18 giugno e si conclude il 30 luglio. Appuntamento fisso, tranne che in una occasione, il martedì alle 21, con l’incito a presentarsi per tempo per assicurarsi un posto. L’ingresso è gratuito, gli incontri sono trasmessi anche in streaming. «Sempre di più la biblioteca comunale è diventata, oltre che luogo di studio anche di socialità - dice l’assessore alla cultura Giacomo Gambi -. Perciò l’intento è quello di continuare a moltiplicare le occasioni di lettura. Sono tantissime le personalità di primo piano della letteratura e della cultura italiana che anche quest’anno hanno risposto al nostro invito di partecipare a Freschi di stampa, confermando così la qualità degli incontri. Grazie anche alle nostre bibliotecarie e ai nostri bibliotecari per il lavoro che svolgono: sono come insegnanti senza una classe, hanno la responsabilità ben più difficile di accrescere culturalmente tutta la città».

Il programma

A inaugurare la rassegna il 18 giugno è Mariangela Galatea Vaglio, autrice di romanzi storici di grande successo, con “Afrodite. La verità della dea”. «Il retelling mitologico ha ultimamente una grande fortuna editoriale - spiega la bibliotecaria Silvia Mirri - questo ne è un brillante esempio e racconta di come il culto di Afrodite sia antico e complesso, altro che Barbie dell’Olimpo». L’autrice ne parlerà con la giornalista Valentina Berengo. Martedì 25 giugno, in concomitanza con il passaggio del Tour de France a Imola, sarà ospite il noto giornalista sportivo Beppe Conti che racconterà storie e aneddoti di oltre 100 anni del giro di Francia contenute nel suo “Il giallo del Tour. Trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri”, ne parla con il giornalista Giorgio Conti. Il 2 luglio appuntamento con Marino Sinibaldi, giornalista e saggista già direttore di Radio 3, che presenterà Timbuctù, il podcast prodotto dal Post, con lui dialoga con Claudio Caprara del Post. Unico appuntamento di mercoledì il 10 luglio con la sociolinguista Vera Gheno e il suo ultimo saggio “Grammamanti” che spiega come chi ama la lingua sia colui che la lascia libera di evolvere e mutare. Si torna al martedì il 16 luglio con l’autore romagnolo Cristiano Cavina che presenta il suo primo giallo “L’ananas no”, accolto dalla giornalista Alessandra Giovannini. Il 23 lugliospazio all’arte raccontata in modo attuale in “ Michelangelo non è una tartaruga” di Rey Sciutto, il divulgatore storico-artistico più cliccato sul web che spiega l’arte sui social, lo intervista Luca Cesari, storico ed esperto di gastronomia. In chiusura il 30 luglio “La signora Meraviglia” opera prima di Saba Anglana, cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica italiana nata a Mogadiscio, racconta con ironia la ricerca di un’identità e di una “casa”. L’autrice dialoga con Emiliano Visconti, curatore di eventi musicali e letterari. Tutto il programma è disponibili sul sito culturaimola.it