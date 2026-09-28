A Imola la cura del diabete ora si sposta sul territorio

La gestione del diabete di tipo 2 si sposta sempre più vicino al luogo di vita delle persone. Dal 1° ottobre entrerà in vigore il nuovo accordo aziendale sottoscritto dall’Ausl di Imola e dalla rappresentanza aziendale Fimmg, che punta a rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale nella presa in carico dei pazienti e, allo stesso tempo, a rendere più strutturato il rapporto con il Centro Antidiabetico.
Il progetto dà attuazione al nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) aziendale e introduce un modello di gestione integrata nel quale le persone con diabete di tipo 2 in condizioni stabili vengono seguite principalmente dal proprio medico di famiglia. Il Centro Antidiabetico continuerà invece a rappresentare il riferimento per i casi più complessi, per gli episodi di scompenso della malattia e per le situazioni che richiedono una valutazione specialistica.
L’obiettivo è costruire un percorso più continuo e omogeneo, capace di intercettare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni di salute e di intervenire prima che possano svilupparsi o aggravarsi complicanze.