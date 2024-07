A Imola l’omaggio dei grandi del motociclismo al dottor Costa per “Il giorno della vita” - Gallery

Un successo da tutto esaurito per “Il Giorno della Vita – Vite salvate” andato in scena questa mattina nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una iniziativa ideata dal dottor Claudio Costa insieme al fratello Carlo per ricordare il padre Checco, morto 36 anni fa in un incidente stradale. Un appuntamento che ha costituito l’occasione per rivivere i fasti del grande motociclismo e ripercorrere la storia della Clinica Mobile. Tanti personaggi del mondo dei motori hanno reso omaggio alla famiglia Costa, con il sindaco di Imola Marco Panieri affiancato da Paolo Simoncelli, Lucio Cecchinello, Valter Bartolini, Virginio Ferrari, il presidente della Fmi Giovanni Copioli, Giancarlo Minardi e Graziano Rossi.