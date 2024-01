A Imola costituito il Comitato “Amici del Parco Acque Minerali”

«Dobbiamo ricordare come la piena e libera fruibilità delle Acque Minerali rappresenta un valore irrinunciabile per l’intera città di Imola. L’intenzione per la quale il Comitato si è costituito è rivolta ad iniziative pubbliche richiamate ad attirare l’attenzione sulle urgenze, necessità e criticità dell’area verde. Promuovendo quindi una maggior conoscenza del parco tramite la pubblicizzazione della sua storia e delle sue caratteristiche. Organizzando eventi ed attività che portino le persone a godere e sfruttare il parco come risorsa. Avviando progetti per la sua promozione, ma anche intraprendendo iniziative volontarie per il supporto alla pubblica amministrazione nella gestione e cura dei suoi spazi». Si è già svolta una prima riunione «dove è stato affrontato il delicato tema legato alla gestione degli animali. Il laghetto infatti, è abitato da anatre, oche, pavoni. La loro gestione merita più tempo e un’attenzione più particolareggiata, anche per via delle diverse tipologie di animali presenti e dei loro bisogni legati a cibo e salute”.