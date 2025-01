A Imola arriva un nuovo corso di formazione professionale sulla moda

L’istituto professionale Alberghetti, guidato dal dirigente Marco Macciantelli, per il secondo anno consecutivo viene premiato per l’ l’innovazione dell’offerta formativa nell’istruzione professionale dell’IIS “Francesco Alberghetti”. Lo scorso anno scolastico, l’Alberghetti fu la prima scuola dell’area metropolitana bolognese a sperimentare la formula 4+2 (un percorso di quattro anni di scuola superiore e due negli Its Academy integrati con esperienze a contatto con le aziende) con un nuovo corso quadriennale di istruzione professionale dal titolo Tecnico dell’automazione industriale e digitalizzazione dei processi produttivi, integrato ad un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, e, al termine dei quattro anni, ad uno biennale di ITS Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento. Gli iscritti all’inizio dell’anno scolastico in corso sono stati 20.