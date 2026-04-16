A Castel Guelfo sono pronti i campi sportivi

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Sono pronti i nuovi impianti sportivi di via Volta a Castel Guelfo. Terminate le lavorazioni e collaudate le opere relative all’edificio spogliatoi/servizi e ai due nuovi campi da calcio, già omologati dalla Figc (fino alla categoria Eccellenza per il rettangolo da gioco principale e fino alla Seconda Categoria per quello secondario, fa sapere il Comune), stanno per essere conclusi anche i lavori per la tribuna da 100 posti che dovrebbe essere pronta entro la fine di aprile (costo complessivo 1,6 milioni di euro). Nelle prossime settimane, sarà poi pronto anche il bando per la concessione della gestione dell’impianto.

Il sindaco Claudio Franceschi, intanto, ha già accolto la richiesta della società di calcio Amaranto Castel Guelfo per poter utilizzare le strutture a maggio e giugno. Una soluzione che permetterà al municipio di programmare la trasformazione dell’area dello storico stadio Gardenghi di via II Giugno nel nuovo parco urbano di 6mila metri quadri. Per questo verrà avviato un percorso partecipativo: il 5 maggio si terrà il primo incontro pubblico. Sul fronte calcistico, invece, è già in calendario per il 23 maggio alle 16 l’evento ‘Triplice Fischio al Gardenghi’, tra buona cucina, musica, partite e mostra di cimeli. «Un sogno diventato finalmente realtà - dicono il sindaco Claudio Franceschi e l’assessore Tomas Cenni -. Un’autentica cittadella dello sport, moderna, funzionale e accogliente, a due passi dalle scuole che pochi paesi delle nostre dimensioni possono vantare».