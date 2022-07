Imola, Ute Lemper alla Rocca Sforzesca

Astor Piazzolla meets Ute Lemper: la grande cantante tedesca inaugura alla Rocca Sforzesca di Imola questa sera (ore 21.30), la nuova stagione di “Emilia Romagna Festival”. Sul palco, con Ute Lemper, Victor Villena (bandoneón), Cyril Garac (violino), Vana Gierig (pianoforte), Rémy Yulzari (contrabbasso).

Attrice, cantante e ballerina, l’artista tedesca è considerata la massima interprete delle opere di Kurt Weill e una delle massime continuatrici del cabaret berlinese e francese del primo dopoguerra.

Perché ha scelto proprio questo repertorio per il concerto inaugurale di “Erf”?

«Ho fatto mia la richiesta speciale del “Festival” di dedicare il concerto al grande compositore e bandoneonista del “Tango nuevo”, Astor Piazzolla, che nel 2021 avrebbe compiuto cento anni. Pochi dei concerti programmati in suo onore lo scorso anno a causa della pandemia sono stati realizzati, quindi sono particolarmente felice di continuare la celebrazione, anche perché canto la sua musica da più di un decennio, accompagnata inoltre da alcuni dei suoi musicisti veterani. Piazzolla ha rappresentato una rivoluzione con la sua visione del tango come mosaico di poesia esistenziale in una complessa composizione armonica. Lui ha rappresentato una cesura rispetto alla tradizione perché contempla un nuovo mondo: non a caso ha tratto ispirazione dal jazz, dalla chanson realista e persino dal rock portando nelle sue pagine la cultura di città come New York e Parigi dove ha vissuto per molti anni. Trovo in lui quindi un’anima europea forte, legata al temperamento di un argentino: ma in un figlio di immigrati italiani nati a Mar Del Plata, in Argentina, questa meravigliosa mescolanza non stupisce!».

Del resto Europa e America non sembrano poi così distanti quando si parla di musica.

«Naturalmente! Gli Usa si basano sulla cultura e sull’educazione portate dagli immigrati soprattutto negli anni ’30, e penso anche al grande contributo nel teatro e nella musica degli ebrei europei. Anche il Sud America e l’Argentina fiorirono grazie agli immigrati e alla cultura che portarono con sé, e la forte anima latina finì per regnare su tutte le altre influenze portando all’intelletto la passione e l’elemento fisico, la celebrazione dell’amore e della danza».

Lei è sempre stata molto attratta dalla musica del passato.

«Sono una cittadina tedesca cresciuta nella Germania del dopoguerra. Molte le nuvole buie sulla mia educazione, sulla cultura ereditata e sulla realtà storica e politica che ho dovuto affrontare: vivevo infatti in un paese in lenta ripresa, separato tra Occidente ed Oriente da un muro, e che cercava di affrontare l’orribile storia della Germania nazista e dell’Olocausto, spesso senza riuscirci… Io ho sempre cercato di concentrare e dirigere il mio lavoro artistico in queste zone oscure, dove era necessario il dialogo su un passato doloroso, e l’ho fatto nonostante risvegliassi anche in me stessa rabbia e disperazione. La maggior parte dei miei progetti, da Weill a Brecht, Paul Celan, Marlene Dietrich, anche le mie composizioni poetiche basate su Neruda, Coelho e Bukowski, hanno sempre cercato la dialettica che l’anima può instaurare tra distruzione, guarigione, tentazione e scelta, con empatia per la vittima e confronto con il colpevole».

Queste creazioni attirano molto anche il pubblico.

«È musica d’altri tempi, una scrittura che oggi non esiste più. È un genere reale, autentico e assolutamente imperfetto. È vivo. Solo sul palco può vivere. E l’industria ha completamente abbandonato questa naturalezza, e questa verità».

Lei è anche attrice: cosa porta con sé sul palco di quella esperienza?

«La libertà e la ricerca dell’autenticità. Mi piace anche improvvisare e usare il momento unico della vita per determinare la prossima emozione. Come è un’emozione questa serata: mi esibisco in Italia da più di trent’anni e sono tanto felice di essere tornata a incontrare di nuovo dopo questo lungo isolamento il mio amato pubblico italian!». Biglietto: € 17-10.

Info: 0542 25747 391 3979644.