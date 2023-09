Imola, un abitante su 4 ha più di 65 anni

La popolazione italiana invecchia sempre più velocemente. È quanto emerso, nelle scorse settimane, al meeting di Rimini, durante la tavola rotonda dal titolo «Sanità per tutti: un sistema con data di scadenza?». All’incontro, hanno partecipato Giorgio Bordin (presidente Medicina e Persona), Raffaele Donini (coordinatore della commissione Salute della conferenza delle Regioni), Fabio Pammolli (professore ordinario di economia e management presso il Politecnico di Milano) e Riccardo Zagaria (amministratore delegato di Doc Generici). Alla tavola rotonda ha voluto partecipare anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, inviando una lettera a commento dei temi trattati.

Numeri alla mano, prendendo come riferimento i dati Istat riferiti all’anno 2021, quasi una persona su quattro (il 23,5% degli italiani) ha dai 65 anni in su. E le previsioni dicono che il dato salirà fino al 34,9% nel 2050. Alla base del fenomeno concorrono la minore natalità e la maggiore speranza di vita, che nel 2070 potrebbe arrivare a 86,5 anni per gli uomini e a 89,5 anni per le donne.

I numeri a Imola

Dati di fatto confermati anche a Imola, seppur con un ritocco verso l’alto rispetto alla media nazionale. Leggendo, infatti, attentamente il report dell’anagrafe del Comune, aggiornato al 31 agosto, a Imola, su un totale di 69.359 abitanti, i residenti con 65 anni o più sono ben 18.017, ovvero il 25,98% della popolazione locale.

Di questi, 7.926 sono uomini e 10.091 sono donne.

Un trend, comunque, in aumento se si fa un confronto con i dati del Censimento permanente della popolazione 2021. Allora gli over 65 residenti sul territorio comunale erano 17.457, pari al 25,10% del totale, In sostanza quasi un punto percentuale in meno rispetto ad oggi.

Di contro, sono diminuiti i residenti nella fascia di età 0-19 anni. I dati, sempre ad agosto 2023, parlano di 11.581 unità, ovvero il 16,70% della popolazione residente, di cui 5.876 ragazzi e 5.705 ragazze. Numeri, quindi, in calo rispetto ai 12.067 (17,35%) registrati dal Censimento permanente della popolazione 2021.

Nascite al palo

Infine risultano essere 301 i bambini residenti nel territorio del Comune di Imola nati nel 2023 (165 maschi e 136 femmine). Dati in linea con quelli degli ultimi anni, anche se comunque sempre in leggera flessione.