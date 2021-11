Imola. Semina il panico puntando una pistola contro i passanti, arrestato

IMOLA. Per qualche minuto ha trasformato il quartiere Campanella di Imola nella scenografia di un film western, scatenando il panico fra i passanti. E’ successo ieri intorno alle 12 che un uomo, pistola alla mano, sia stato visto da alcuni automobilisti, puntare le armi sia verso le auto in transito che verso quelle in sosta. Ricevuta la segnalazione sul 112, i carabinieri del Radiomobile sono immediatamente intervenuti, trovando l’uomo, un indiano trentaquattrenne, da anni residente in Umbria e regolare sul territorio nazionale, passeggiare sulla strada con quell’arma in mano. Con fare aggressivo e violento, all’arrivo della pattuglia, il malintenzionato si è scagliato contro i militari che con fatica sono riusciti ad immobilizzarlo e ammanettarlo, riuscendo a garantire la loro incolumità, quella dell’aggressore, nonché degli altri privati cittadini. Sottoposto a perquisizione personale, il 34enne aspirante pistolero è stato trovato in possesso di 4 pistole ad aria compressa, di libera vendita ma di fattezza assolutamente simili a quella delle armi vere, oltre a quella che aveva in mano ne aveva altre tre nello zainetto, e di tre fialette contenenti metanfetamina. Arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato condannato questa mattina e sottoposto all’obbligo di firma nel suo comune di residenza in provincia di Perugia. E’ stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.