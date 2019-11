Imola, torna il progetto Basket nelle scuole

Torna il progetto “il basket nelle scuole”, alla sua ventiduesima edizione. E’ promosso dall’Andrea Costa Imola Basket e nella passa stagione i Biancorossi fecero visita a ben 4000 studenti divisi in 14 scuole primarie di Imola e circondario.

Grazie alle partnership con Gruppo Eurovo, Gruppo Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, anche in questa edizione 2019/2020 l’obiettivo sarà quello di portare la pallacanestro sui banchi di migliaia di giovanissimi alunni e alunne.

In questa seconda tappa i Biancorossi, guidati dai dirigenti Alex Petrilli e Patricio Prato, giovedì 28 novembre 2019 hanno fatto visita alla scuola primaria Rodari di Imola, portando come giocatori Stefano Masciadri e Celis Taflaj. Entrambi, hanno interagito e trascorso splendide ore all’insegna del divertimento con ben 100 alunni imolesi. Ad ogni alunno è stato dato in regalo il poster della squadra e un biglietto omaggio per un adulto per assistere alla partita contro San Severo del 29 dicembre 2019 al PalaRuggi (ore 18). In più, il partner del progetto Gruppo Eurovo ha dato in regalo a tutti i bimbi tanti simpatici gadget griffati Le Naturelle. Non poteva ovviamente mancare l’amatissima mascotte “Gina, la gallina”, che ha fatto ai giovanissimi studenti una graditissima sorpresa, con la sua energica presenza in palestra.

Prima di Natale il progetto farà visita a ben 5 scuole, partendo dal prossimo appuntamento fissato per giovedì 5 dicembre alla scuola Pulicari di Imola.