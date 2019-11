Imola, partita a 5 euro per i tifosi di calcio e basket

IMOLA. Molti dei tifosi seguono sia l’una che l’altra. Per questo Naturelle Imola Basket e l’Imolese Calcio 1919 hanno lanciato una nuova iniziativa promozionale. I due club infatti hanno deciso di superare i confini dei rispettivi campi di gioco, unendo il parquet al manto erboso, la palla a spicchi al pallone e la maglia biancorossa a quella rossoblù. Gli abbonati dell’Andrea Costa e gli abbonati dell’Imolese Calcio potranno beneficiare di un super sconto per assistere alla partita dell’altra squadra a soli 5 euro, in modo da unire la passione di tutti i tifosi della città e facendo battere il loro cuore all’unisono. L’iniziativa riguarda le partite che si giocheranno a Imola domenica 17 novembre 2019 quando alle 15 è in programma allo stadio Romeo Galli Imolese-Triestina e alle 18 al PalaRuggi Andrea Costa-Verona.

Al fine di usufruire della promo, gli abbonati dell’Imolese Calcio dovranno recarsi nella sede dell’Andrea Costa (via Valeriani 7/A, Imola) ed esibire l’abbonamento per acquistare il biglietto in promo a 5 euro e poter assistere ad Andrea Costa–Verona. Stessa cosa per gli abbonati dell’Andrea Costa che, per acquistare il biglietto per Imolese-Triestina al costo promo di 5 euro, dovranno recarsi nella sede dell’Imolese (via Salvo d’Acquisto 3, Imola) ed esibire l’abbonamento.

La prevendita dei biglietti per Imolese-Triestina inizierà venerdì 15 novembre e si chiuderà sabato 16 novembre presso la sede aperta dalle 10 alle 19. Gli abbonati dell’Andrea Costa potranno, anche, acquistare il biglietto direttamente ai botteghini dello stadio Galli domenica dalle 13 alle 15.

La prevendita dei biglietti per Andrea Costa-Verona inizierà lunedì 11 novembre e si chiuderà venerdì 15 novembre. La sede è aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Gli abbonati dell’Imolese calcio potranno acquistare il tagliando in promo anche direttamente alla biglietteria del PalaRuggi, dalle 17 del giorno della gara.

Soddisfatto della collaborazione tra le due società, il dirigente responsabile e responsabile marketing dell’Andrea Costa, Alex Petrilli, commenta così l’iniziativa: “Siamo molto felici di aver avviato una collaborazione con l’Imolese Calcio che, insieme a noi, occupa il vertice in città tra gli sport di squadra. Abbiamo deciso di tenderci la mano perché ci sembrava doveroso e giusto nei confronti di tutti gli imolesi, affinché entrambe le passioni possano fondersi in un unico amore incondizionato verso Imola, che può vantare due realtà di così alto livello. Sono convinto che questa collaborazione darà ottimi frutti e spero davvero che in futuro le due società continueranno a collaborare”.

Sulla sponda calcistica La Responsabile Marketing Jessica Merlo dichiara: “sono fiduciosa che quest’iniziativa spinga gli imolesi a vivere la domenica come una giornata di sport a 360 gradi, riempiendo Galli e PalaRuggi! L’Imolese Calcio e l’Andrea Costa sono due realtà molto importanti per la città ed è affascinante creare una sinergia tra il pubblico di entrambi gli sport! Per una bolognese come me recarsi prima a vedere la partita di calcio allo stadio e poi al palazzo per quella di basket è una tradizione, mi auguro che questo sia solo l’inizio per coinvolgere un numero sempre maggiore di fan!”.