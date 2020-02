“Imola in musica” si sposta a fine agosto

IMOLA. Non più a giugno ma da domenica 30 agosto a domenica 6 settembre. La 25a edizione di Imola in musica, festival musicale e tradizionale appuntamento estivo della città con un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito. Lo spostamento è stato deciso “per evitare la concomitanza con le consultazioni elettorali che potrebbero svolgersi nel mese di giugno e che potrebbero interferire con la gestione degli spazi di spettacolo”, riporta la delibera comunale.

A proposito degli appuntamenti del mese di giugno, la decima edizione della Fiera Agricola del Santerno (nel plesso Sante Zennaro) è prevista nel periodo 12, 13 e 14 giugno o in alternativa, nel caso di indisponibilità dell’area per tornata elettorale, il 19, 20 e 21 giugno prossimo. Il 26 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si svolgerà poi il concerto di Vasco Rossi, che apre il trittico di grandi appuntamenti musicali in autodromo, che proseguiranno il 5 luglio con il concerto dei Pearl Jam, per concludersi il 18 luglio con quello di Cesare Cremonini.

La collocazione di “Imola in musica” nella settimana del 30 agosto al 6 settembre consentirà nelle intenzioni di valorizzare la manifestazione, offrendo al contempo un ulteriore periodo di eventi e manifestazioni. La manifestazione si svolgerà in gran parte negli spazi del centro storico di Imola e offrirà come sempre un cartellone eterogeneo di eventi, estesi dalle tipologie musicali più classiche alle più insolite. Una serie di appuntamenti che, oltre alla musica, spazierà tra mostre, mercatini, e suggestioni artistiche a 360 gradi.

L’organizzazione della manifestazione è a cura del Comune di Imola, Servizio Teatri e Attività Musicali (Tel. 0542 602600 – e-mail: info@imolainmusica.it ). Ulteriori aggiornamenti saranno via via caricati sul sito della manifestazione www.imolainmusica.it