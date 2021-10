Imola, l’inquinamento da antenne è sotto controllo

Valori nella norma e nessuna particolare situazione di pericolo per la popolazione imolese. Sono i dati risultanti dall’annuale indagine effettuata da Arpae nel territorio cittadino sul grado di inquinamento elettromagnetico. Si tratta per lo più di indagini riferibili a impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione e che utilizzano campionature di postazioni e realtà altamente sensibili (scuole, strutture pubbliche e private, studi medici). Una rilevazione annuale effettuata secondo le modalità e nelle condizioni descritte dalla normativa che per Imola «risultano conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici». Questo lo attesta, come detto, Arpae nelle relazioni inviate al Comune, nelle quali vengono riportati gli esiti delle indagini strumentali dei livelli di campo elettrico ad alta frequenza effettuate nel corso di una giornata, su richiesta dall’Amministrazione comunale, nel quadrimestre compreso da giugno a settembre.

Luoghi dell’indagine

Nello specifico, il personale tecnico di Arpae ha svolto le indagini strumentali in una giornata a giugno 2021 nella frazione di Sasso Morelli, per gli impianti di via Dei Ciliegi e via Sasso Morelli, facendo le verifiche nella scuola dell’infanzia comunale e nella scuola statale primaria. Nel mese di agosto l’analisi ha riguardato gli impianti di via Ortignola e via Buozzi, scegliendo come luogo in cui effettuare le verifiche un’abitazione privata e a settembre per gli impianti di via Filopanti, con le verifiche effettuate in due abitazioni private e in un’azienda del posto. Infine l’ultimo test a campione, è stata quella tenutosi in via Pisacane. In questo caso la verifica è stata effettuata all’interno di un ambulatorio medico.

Un controllo di prassi

Arpae monitora ogni anno l’impatto elettromagnetico che deriva complessivamente dalle antenne installate a Imola, attraverso l’analisi di almeno tre siti puntuali sui quali sono installate una o più antenne. Per quanto riguarda gli anni precedenti, le analisi hanno registrato situazioni e parametri sempre rimasti all’interno dei limiti normativi.

Le antenne presenti

Sul territorio di Imola sono installate 72 antenne di telefonia, da sempre quelle oggetto di attenzione per l’emissione continua di grandi quantità di onde, su 41 impianti (molti i casi di co-sitting) su aree private o su area pubblica. A queste si aggiungono anche 4 microcelle (3 di Wind Tre) e 1 di Tim e 5 impianti per banda larga wireless di cui 2 sono di Go internet, 2 di Linkem e 1 di Tetra. Alla data del 5 ottobre la tecnologia 5G è attiva sugli impianti, tutti di Wind, di via Guerrazzi, via Aspromonte, via Molino Vecchio, via Salvo D’Acquisto, via Ortignola e viale Amendola nelle vicinanze del Centro Leonardo (Wind).