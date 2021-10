Imola, in biblioteca i servizi tornano al 100%

La biblioteca comunale, punto di riferimento per studenti, studiosi e lettori imolesi, da domani riprende pieno la propria funzionalità con il ripristino di tutte le postazioni di studio e anche l’accesso alle conferenze e attività culturali viene consentito fino al 100 per cento della capienza delle sale. Il decreto legge 139 dell’8 ottobre scorso dispone infatti che a partire dall’11 ottobre i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non siano più soggetti al vincolo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Anche le biblioteche comunali possono così accogliere nuovamente il pubblico, fino al massimo della capienza delle proprie sale. «Questa nuova fase segna un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità dopo il periodo di lockdown, anche se per ragioni di sicurezza rimane la necessità di garantire modalità di fruizione contingentata e tali da evitare assembramenti delle persone, l’obbligo di indossare la mascherina, la necessaria igienizzazione delle mani presso i distributori di gel presenti in sede e, soprattutto, il possesso del green pass», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

La “certificazione verde” non è richiesta ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica.