Imola, il Siulp: “Polizia, un calo di attenzione sul calo di organico in Commissariato”

Il Commissariato di Imola ha gravi carenze di organico che vanno affrontate. Lo ribadisce il siulp in una nota: “Purtroppo non sono bastate le denunce del Siulp ad fare comprendere le gravi ricadute sulla ripartizione delle assegnazioni e dei trasferimenti degli Ispettori che hanno interessato Bologna ed in particolare il Commissariato di Imola. Un iniquo giro di boa che vedrà, come se non bastasse, entro fine anno amplificare la carenza organica del Ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, con importanti ripercussioni sui carichi di lavoro che rappresentano l’architrave dell’efficienza e l’efficacia dei nostri servizi. Fino ad oggi lo straordinario impegno dei colleghi ha garantito importanti risultati ma oltre il quotidiano sacrificio e la compressione dei diritti non si può andare. Nei prossimi mesi a fronte di sole due assegnazioni nel ruolo Ispettori ci saranno ben 5 Ispettori trasferiti in uscita e da lì a poco andranno meritatamente in quiescenza altri due Ispettori. Purtroppo non solo ci saranno dei veri e propri buchi numerici dove nell’ immediato sarà pressoché impossibile ripristinare se non con una mobilità straordinaria di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Senza un intervento immediato la necessità di coprire i settori in maggiore difficoltà ricadrà su tutti, con il rischio di generare un vero e proprio effetto domino anche su quei settori operativi e nevralgici come quello della Squadra Volante che ha trovato un gruppo affiatato di lavoro ed una struttura organizzativa tale da garantire un servizio di primo livello alla cittadinanza per la prevenzione e repressione dei reati. Ad aggravare il quadro descritto non è di secondaria importanza il fatto che queste condizioni non consentiranno di preservare e trasmettere le competenze di anni, conoscenza del territorio ed esperienza, linfa vitale del nostro lavoro. Appare perciò necessario comprendere cosa stia determinando questo calo di attenzione su Imola e perciò fare un appello al Questore ed al Prefetto affinché si intervenga per colmare questa sofferenza e cortocircuito che vedrà il Commissariato di Imola registrare entro fine anno una carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria superiore al 50%, un dato che preoccupa non poco, visto il vasto il vasto territorio e la giurisdizione che il Commissariato riveste nell’ambito metropolitano. Se i numeri rimarranno tali il bilancio non potrà che essere fortemente negativo a discapito di tutti.