Imola, il gruppo francese Aprc investe 36 milioni in logistica green

IMOLA. Un’area dedicata alla logistica prenderà vita a nord della città grazie all’investimento, stimato in 36 milioni di euro, da parte del gruppo francese Aprc. Questo è quanto è stato presentato dall’amministrazione comunale e dal leader europeo nella progettazione e costruzione di logistica green immobiliare, in riferimento all’insediamento su una superficie mai utilizzata di 40 mila metri quadrati in via Selice. L’investimento per diventare definitivo e operativo ha bisogno di 30 mesi e prevede l’occupazione di 245 persone. Verrà installata una centrale fotovoltaica da 5 MW, con una produzione annua di 5.600.000 KWh, pari al fabbisogno di 2.000 utenze domestiche. Inoltre sarà prodotto e distribuito idrogeno per la movimentazione nei siti logistici. Per Marco Panieri, sindaco di Imola: «oggi concretizziamo un lavoro di relazioni iniziato un anno fa. Tre punti sono stati determinati per far sì che Aprc valutasse positivamente l’insediamento nella nostra città. Il primo è la sua collocazione e la rete dei trasporti, con i collegamenti con gli aeroporti di Bologna e della Romagna, con il porto di Ravenna, la rete ferroviaria con l’Alta velocità e la rete autostradale che ne fanno un nodo strategico; poi l’offerta formativa a 360 gradi, dalle scuole superiori di qualità agli Its fino alla presenza dell’università; infine la qualità della vita e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica». Aprc è un un gruppo con sede sociale a Lione e due secondarie in Francia e una in Italia a Torino. Costituito nel 2006 è il terzo sviluppatore logistico francese per dimensioni, ha fatturato nel 2019 140 milioni di euro. Impiega direttamente 75 persone, e ha costruito 1.200.000 mq in Francia. In Italia, vi sono progetti in corso, con prospettiva di realizzazione entro il 2024, per 500.00 mq.