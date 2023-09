Imola, il Comune raddoppia i “parcheggi rosa”

Il Comune di Imola, grazie al finanziamento ottenuto con il bando del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzerà, nelle prossime settimane, 60 “parcheggi rosa” destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni. Con lo stesso finanziamento ha finito di realizzare a maggio 2023 anche 11 nuovi stalli per disabili.

Il contributo del ministero

Il contributo ottenuto è pari a € 500 per ciascuno stallo rosa o posto riservato ai disabili. Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune: per Imola, che è nella fascia tra 60.001 e 100.000 abitanti, il contributo massimo è di € 30.000, pari a 60 stalli.

Ad introdurre i “parcheggi rosa” è il nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021. Si tratta dei parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli al di sotto dei due anni. Essi costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza perché consentono di vivere una maternità con meno affaticamento, in particolare nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture‐servizio, laddove è difficoltoso reperire un parcheggio per l’auto privata.

I futuri stalli rosa in progetto

Il Comune adeguerà i 30 esistenti alle nuove normative e ne realizza altri 30 – I “parcheggi rosa” esistevano già in Italia, come buona pratica, frutto di una scelta del singolo Comune. Il Comune di Imola, ad esempio, ne ha predisposti 30 prima ancora che venissero introdotti dal nuovo Codice della strada e li ha posizionati vicino a ospedali, consultorio, uffici postali, centro storico, Ausl, piscina comunale, stazione FS, farmacie e alcuni parchi pubblici.

Gli stalli rosa esistenti

Con le risorse messe a disposizione dal suddetto bando del ministero, il Comune di Imola ha fatto la scelta di raddoppiare questa dotazione per dare un servizio ancora più capillare a favore della genitorialità verificando puntualmente con Area Blu e con la Commissione Pari Opportunità ulteriori postazioni utili, prevedendole anche nelle frazioni.

Gli stalli in progetto nelle frazioni

Ora che esiste una normativa specifica nel Codice della strada nazionale che li disciplina, viste le caratteristiche specifiche che il nuovo codice della strada definisce rispetto alla segnaletica a terra e verticale dei parcheggi rosa, i 30 parcheggi rosa esistenti saranno rifatti sulla base delle nuove indicazioni e ne saranno aggiunti 30 nuovi in nuove postazioni, per coprire sempre più il territorio comunale, sempre vicino a uffici pubblici, farmacie e ospedali, attività commerciali, parchi. Nelle frazioni ne saranno installati 5, uno ciascuno a Ponticelli, Zello, San Prospero, Sasso Morelli e Sesto Imolese.