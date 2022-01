Imola, i Fantaveicoli ci saranno ma resteranno fermi all’Osservanza

Bicicletta e movimento. Ecco le parole chiave intorno alle quali si snoderanno quest’anno le tradizionali iniziative curate dal servizio Attività culturali del Comune di Imola. Ieri in commissione Cultura è stato tratteggiato il calendario degli eventi, a partire dal Carnevale dei fantaveicoli che quest’anno, alla sua venticinquesima edizione a tema due ruote, sarà però “statico”. Un’occasione di «confronto tra il Consiglio e la giunta» per l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi, che ne ha approfittato anche per chiedere spunti e sostegno promozionale ai consiglieri collegati online.

Fantaveicoli

Il primo dei 4 principali appuntamenti sarà il Carnevale, che l’Amministrazione vorrebbe arricchire oltre la domenica del 27 febbraio. «Quest’anno non siamo in lockdown ma le previsioni collocano il picco dei contagi proprio a fine febbraio – ha spiegato Gambi –. Abbiamo perciò valutato un carnevale statico, “Tutti in bici”, mantenendo anche il concorso di video come l’anno scorso». In sostanza è già escluso che si terrà il corteo dei carri mascherati, ma quelli realizzati per concorrere saranno allestiti all’interno del Parco Osservanza dove le persone potranno vederli, purtroppo non in movimento. Entrambi i concorsi saranno a tema bicicletta: «Venticinque anni fa fu fatta la scelta innovativa dell’ecologia, con i carri senza motore. Oggi vogliamo riportare l’attenzione sulla bicicletta, unico mezzo ad essere sicuro perché limita i contagi». Per questo l’Amministrazione intende organizzare iniziative tematiche per tutto il mese, come mostre e filmografie, ancora in cantiere.

Bici e moto

Il comune denominatore della bicicletta segnerà anche gli altri appuntamenti: le Case della scienza, il festival della scienza tra il 27 marzo e il 3 aprile, e Naturalmente Imola, manifestazione sugli orti e i giardini imolesi a maggio. Il tutto è ancora abbozzato, con l’idea di adattarvi con creatività gli appuntamenti in costruzione: «Ci stiamo confrontando con vaie associazioni per le Case della Scienza. Sarebbe interessante proseguire con l’idea della bicicletta, approfondendo il tema del moto», ha detto Gambi. Più calzante l’ipotesi per maggio: «Un percorso in bicicletta alla scoperta di giardini, monumenti e residenze storiche di Imola, insieme alla valorizzazione della ciclabile sul Santerno», che sarà inaugurata in primavera. Per il periodo estivo si intende confermare, di concerto con i Comuni del circondario, il progetto “Cinema in tour”, che porta il cinema di qualità nei quartieri e nelle frazioni. Confermato anche il Baccanale, che si svolgerà dal 5 al 27 novembre, e due iniziative più tecniche che culturali: «Il servizio Cultura non deve essere una monade ma anche aiutare associazioni ed enti a organizzare iniziative. È questo il senso di un “piano regolatore culturale”: nel 2021 abbiamo organizzato 2 incontri sui temi dei bandi e del terzo settore. Quest’anno ne stiamo ipotizzando varie, sulla sicurezza e il green pass, sulla Siae, sull’igiene e sulla comunicazione social», ha concluso Gambi.