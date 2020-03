A Imola, Emilia 31 e Combo nel segno del jazz e del Brasile

IMOLA. Emilia 31 music pub e Combo jazz club. Un binomio che funziona quello tra il locale situato nel centro di Imola , vicino al teatro Comunale Stignani, al secondo piano di un palazzo storico residenza dei Conti Toschi, e l’associazione che ne cura la programmazione. Così continueranno anche nell’arrembante primavera a essere presentate proposte sia jazzistiche che legate alla musica brasiliana con formazioni composte sia da musicisti affermati che da giovani talenti.

Il concerto previsto per questa sera però non ci sarà: il locale rimane aperto ma a causa di una indisposizione della nota vocalist modenese Lorena Fontana, il suo concerto non si terrà.

Si riprenderà venerdì 13 marzo: la serata sarà dedicata alle sonorità brasiliane con l’esibizione del Vocenova Trio di bossanova, nato dall’incontro tra il sassofonista Danilo Tomasetta, il chitarrista Roberto Soldati (entrambi collaboratori storici del cantautore bolognese Claudio Lolli) e la cantante imolese Chiara Campomori. Il trio propone un repertorio totalmente incentrato sul periodo aureo della bossanova brasiliana, caratterizzato principalmente dalle composizioni di Antonio Carlos Jobim, impreziosite dai testi poetici di Vinicius De Moraes.

Venerdì 27 marzo toccherà al quartetto Hononga formato dal sassofonista Vasko Atansovski, figura di spicco della scena jazz slovena, da suo figlio, il violoncellista Ariel Vei Atanasovski e dagli imolesi Fabio Mazzini alla chitarra e Roberto Bartoli al contrabbasso.

Venerdì 3 aprile il chitarrista Dagmar Benghi presenterà il suo nuovissimo Seeyda Trio affiancato dal pianista, fisarmonicista imolese Enrico Pelliconi e dal batterista Giacomo Scheda.

Venerdì 24 aprile si recupererà l’appuntamento con l’Indaco Trio, formazione tutta femminile guidata dalla vocalist bolognese Silvia Donati accompagnata dalla chitarrista Francesca Bertazzo Hart e dalla bassista Camilla Missio. Presenteranno “D’amore e d’orgoglio, Billie Holiday e Nina Simone”.

Proseguono anche gli appuntamenti del Combo jazz club new talent. Il 20 marzo si esibiranno la cantante cesenate Alessandra Abbondanza e il pianista faentino Enrico Ronzani in duo con ospiti mentre il 17 aprile sarà di scena il Marcello Benati Starlight Quartet con il leader al basso, Silvia Valtieri al piano, Mattia Cappelli al sax e Tiziano Negrello alla batteria.

Infine venerdì 10 aprile alle 18.30 nell’ambito di Crossroads la presentazione della graphic novel “Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini.

I concerti iniziano alle 21.30 e sono a ingresso libero con consumazione obbligatoria. Dalle ore 19 è possibile cenare.

Info: 347 6882284