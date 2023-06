Imola, due volontari della Protezione civile feriti in un incidente

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di ieri, lungo l’autostrada A14, all’altezza del territorio del comune di Castel San Pietro. A rimanere coinvolti, a bordo di un fuoristrada che nell’impatto si è ribaltato su un fianco, due giovani volontari della Protezione civile del gruppo di Trieste di ritorno a casa, con il contingente della nona colonna mobile regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, dopo il servizio svolto a Forlì a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Feriti non gravemente ma sempre coscienti e fortunatamente mai in pericolo di vita, i due volontari sono stati immediatamente trasportati dai sanitari del 118, accorsi sul posto, al Maggiore di Bologna da dove sono già stati dimessi. Nel frattempo, proseguono le indagini delle forze dell’ordine per definire cause, eventuali responsabilità e l’esatta dinamica dell’incidente.

Vicinanza su quanto accaduto è stata subito espressa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ai due giovani volontari e alle loro famiglie. Così come dall’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha augurato loro una pronta guarigione.