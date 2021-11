Imola, disturbi dell’apprendimento: il Comune aggiorna l’offerta

Sono tanti i servizi che il Comune, tramite il Diritto allo studio, mette in campo per docenti, famiglie, alunni e studenti, in particolare per quelli che incontrano maggiori difficoltà nel percorso d’istruzione. L’elenco delle proposte è stato aggiornato e si tratta di interventi di carattere psico-educativi finalizzati a garantire e sostenere il successo scolastico, le relazioni positive tra i più giovani, a favorire l’integrazione delle tante diversità che compongono le nostre scuole e a sostenere le competenze e le capacità genitoriali. «I mesi che lasciamo alle spalle sono stati tanto faticosi quanto complessi e in misura maggiore per le giovani generazioni per cui le relazioni tra coetanei e con il mondo adulto sono la via privilegiata per affinare le proprie competenze e costruire la propria identità – evidenzia Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola –. I servizi e i progetti proposti mirano a salvaguardare il benessere dei bambini e dei ragazzi, ad aiutare docenti e famiglie a sostenerne le competenze e i comportamenti positivi, anche con proposte innovative che cercano di rispondere al bisogno di dialogo e confronto, di formazione e di comunità in un’idea di educazione e di scuola come cooperazione di soggetti». Iservizi ed i progetti sono articolati in due aree: area disturbi specifici di apprendimento (DSA) e area difficoltà nei comportamenti, a cui si aggiungono laboratori interculturali nelle classi e incontri per genitori.

I servizi ed i progetti proposti sono resi possibili anche grazie al contributo erogato dalla Fondazione Santa Maria Goretti di Imola.