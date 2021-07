Imola, ciclomotore contro camion, du ragazzi feriti

Incidente all’incrocio fra viale Marconi e via Vittorio Veneto attorno alle 13.30 di ieri. Un ciclomotore su cui viaggiavano due ragazzi minorenni, svoltando da viale Marconi a sinistra in via Vittorio Veneto, non ha dato la precedenza a un autocarro di piccole dimensioni che procedeva dalla zona dell’autostazione in direzione dell’incrocio con via Pambera. L’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia locale, un’ambulanza e un’auto medica. Il conducente del ciclomotore, rimasto ferito in maniera lieve, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre il passeggero è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni giudicate di media gravità, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Del tutto illeso il conducente del camion, nonostante il veicolo sia stato pesantemente danneggiato dall’impatto.

Rallentamenti del traffico e code si sono registrate nella zona fino al termine delle operazioni di rilievo effettuate dalla pattuglia della Polizia locale con la successiva rimozione dei mezzi incidentati.