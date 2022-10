Imola, Ceas: ripartono escursioni e laboratori

Tornano gli eventi del Ceas imolese. Tra laboratori, escursioni e approfondimenti sulla dimensione ambientale, ecologica e naturalistica del territorio c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Si parte domani pomeriggio dalle 16.45 alle 18.30 con il laboratorio per bambini alla scoperta della scienza e della natura denominato “La geologia da mangiare”.

Nella sede del Ceas, all’interno del complesso Sante Zennaro, in via Pirandello 12 l’appuntamento permetterà ai partecipanti di capire i principali movimenti geologici del pianeta, ricreandoli in cucina con semplici e gustosi alimenti.

Parallelamente il Ceas proporrà anche iniziative all’interno del cartellone del Baccanale 2022. Domenica 23 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, con ritrovo nel parcheggio del complesso Sante Zennaro si potrà partecipare all’escursione nella Valle del Santerno per osservare le forme delle rocce del territorio e scoprirne le tante storie geologiche che hanno da raccontare. Prenotazione obbligatoria con posti limitati al ceas@nuovocircondarioimolese.it oppure tel. 0542 602183. Inoltre durante l’evento ‘’Baccanale 2022’’, nel Mercato ortofrutticolo di Imola, ci sarà una distribuzione di cartoline con ricette di cucina “ripiene” di sostenibilità. Infine non poteva mancare l’escursione al Bosco della Frattona alla scoperta della natura. L’evento è “Fungo dopo fungo” e si terrà domenica 30 ottobre dalle 10 alle 12.30. Qui si potrà seguire una vera e propria lezione all’aperto lungo i sentieri del bosco per conoscere e riconoscere, assieme ad un esperto, il vasto ed affascinante mondo dei funghi. La prenotazione è obbligatoria con un numero massimo di partecipanti di 25 persone. L’escursione richiede calzature adeguate, tipo trekking. Su richiesta, è possibile partecipare alle attività in ambiente naturale utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili.