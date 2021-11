Imola, al Baccanale cioccolato protagonista

Quell’amaro d’amare. Prosegue a ritmi serrati il programma di eventi inseriti all’interno del Baccanale. Oggi sarà una giornata ricca di eventi e momenti per approfondire il tema della kermesse enogastronomica e culturale imolese dedicata, quest’anno, appunto al gusto “Amaro”.

Si parte in piazza Matteotti, dove si svolgerà la giornata del ringraziamento imolese della Coldiretti Bologna, con l’offerta dei prodotti della terra, incontri in piazza con esposizione di macchine agricole e attrezzature d’epoca, mostra mercato di Campagna Amica con prodotti agricoli del territorio e street food agricolo. Non mancherà anche la benedizione dei mezzi agricoli. Alle 15.30 è previsto il concerto del corpo bandistico folcloristico dozzese.

Sul fronte delle mostre, alle 11 e alle 11.30 sono organizzate le “Passeggiate di gusto”, un’occasione per visitare, accompagnati da una guida, le due mostre allestite in centro storico: la mostra “Porzioni abbondanti”, che raccoglie alcuni dei lavori di Paolo Beghini, illustratore dell’edizione 2021 del Baccanale, e “Amaro è…”, un mix di fotografia e illustrazioni che raccontano il tema dell’edizione 2021. Un vero e proprio promemoria visivo del tema, con immagini in formato 150×150 cm, e di come verrà sviluppato nell’ambito del programma della manifestazione.

Oltre cento eventi

Un promemoria che invita tutti i cittadini a consultare il programma del Baccanale 2021, scegliendo tra gli oltre 100 eventi quello più vicino ai propri interessi a cui partecipare. Spazio anche ai più piccoli al museo di San Domenico, dalle 16, con il laboratorio ludico “Anfore in viaggio. Sapori romani da terre lontane”. I grandi cuochi dell’antica Roma usavano spezie e cibi saporiti che provenivano da tutte le terre dell’Impero. L’attività proposta permetterà di scoprire come erano fatti questi contenitori e sarà possibile assaggiarne il contenuto. I partecipanti verranno guidati nella realizzazione di un’anfora di argilla da portare a casa.

Infine, a partire dalle 17.30, nel Ridotto del Teatro “Stignani” l’associazione periti agrari ex allievi Istituto agrari Scarabelli Imola organizza l’incontro dal titolo: “Cacao: il dolce nato amaro”. Napoleone Neri, scrittore, esperto di cultura del cioccolato, racconta la storia del cacao da Cristoforo Colombo a Michele Ferrero. A seguire degustazione guidata di cinque tipi di cioccolato fondente. Ai partecipanti verranno offerte le linee guida per la degustazione del cioccolato e due ricette di piatti al cacao. Per informazioni e prenotazioni: www.baccanaleimola.it.