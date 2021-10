Imola, accordo con Agrifidi: il contributo alle imprese agricole per gli interessi dei mutui sale a 20mila euro

Il Comune di Imola rinnova anche per il 2021, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, l’accordo con Agrifidi Uno Emilia-Romagna per il sostegno alle imprese agricole, raddoppiando la somma messa a disposizione. Nei giorni scorsi, fa infatti sapere l’amministrazione, la Giunta “ha approvato la convenzione per il 2021, che prevede la concessione di un contributo di 20.000 euro”, contro i 10.000 del 2020. L’obiettivo, spiega il Comune, è “sostenere la concessione, da parte di Agrifidi Uno Emilia-Romagna, di contributi in regime di ‘de minimis’ alle imprese agricole con sede nel Comune di Imola, finalizzati al miglioramento e all’ammodernamento delle attività di servizio e produzione o per anticipazioni dei costi sostenuti dalle imprese”. In sostanza, il fondo servirà ad “abbattere gli interessi che le imprese pagano per i mutui contratti con Agrifidi per gli interventi che realizzano”. Questo perché, commenta Raffini, “l’agricoltura rappresenta un comparto molto importante dal punto di vista sia economico, contribuendo per un buon 20% al Pil del nostro territorio, che ambientale e sociale”. E su questo versante, aggiunge, “Imola intende muoversi in sintonia con gli altri Comuni del Circondario, attraverso il ‘Tavolo verde’ circondariale che ha lo scopo di accogliere, gestire e discutere sui temi importanti dell’agricoltura sul nostro territorio, oltre che di farsi portavoce in Regione delle varie istanze”.

Nel dettaglio, lo stanziamento è destinato “esclusivamente alla costituzione di un ‘fondo contributi in c/interessi’ o di un ‘fondo di garanzia’ da utilizzare sia per la riduzione del tasso di interesse, sia per la concessione di garanzia sui finanziamenti concessi alle imprese stesse”. Il finanziamento, motivato e documentato dalle imprese, dovrà essere utilizzato “solo per l’attività agricola”, e i contributi potranno essere concessi “solo su presentazione della documentazione giustificativa stabilita da Agrifidi Uno”. A beneficiare del finanziamento saranno “esclusivamente le imprese agricole con sede nel territorio di Imola e associate ad Agrifidi Uno”, e il contributo “verrà calcolato sull’importo effettivamente erogato dalla banca, utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione europea”.

L’importo dei finanziamenti ammissibili “non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 150.000 per i prestiti a breve termine e a 500.000 per i prestiti a medio-lungo termine”, e l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad ogni singola impresa non può superare i 25.000 euro nell’arco dei tre esercizi fiscali. Le domande dovranno essere inoltrate ad Agrifidi Uno e all’istituto di credito di riferimento, utilizzando la modulistica e gli allegati predisposti da Agrifidi Uno e scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Saranno ritenute valide le domande presentate dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021, e Agrifidi Uno trasmetterà al Comune, entro il 30 aprile 2022, la rendicontazione dei finanziamenti deliberati, con l’elenco delle imprese che hanno beneficiato dei contributi e delle garanzie.