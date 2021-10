Imola, a centinaia in piazza per la prevenzione cardiologica

IMOLA. Piazza Matteotti si è riempita questa mattina per la tappa conclusiva della campagna regionale “Tieni in forma il tuo cuore”. I cento check up messi a disposizione dalla clinica mobile sono stati prenotati nel giro di mezz’ora, mentre il centro vaccinale temporaneo all’ex Bacchilega ha somministrato decine di dosi nell’arco della sola mattinata. In piazza è arrivato anche l’assessore regionale Raffaele Donini:” In 12 tappe oltre 5000mila persone si sono sottoposte al check up e ora hanno la loro carta di rischio cardiologico. Ora ricominciamo ad occuparci di prevenzione e delle patologie che, durante il Covid, non si sono fermate. In regione muoiono ogni anno 16mila persone per problemi cardiovascolari, più di quelle morte per Covid dall’inizio della pandemia”.

