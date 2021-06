Imballaggio riciclabile in Romagna per un prodotto con la Pink Lady

Un nuovo imballaggio riciclabile made in Romagna.

È stata infatti siglata recentemente l’intesa tra la società di Bagnacavallo Natura Nuova e Pink Lady. Si tratta di una partnership all’insegna della qualità e della responsabilità agroalimentare, che per i consumatori si tradurrà in prodotti di polpa 100% mele Pink Lady con la realizzazione di un doypack completamente riciclabile per un frullato di frutta che diventa green nel suo contenitore.

Si tratta, infatti, del Pouch5, una busta monomateriale a elevata barriera completamente riciclabile senza alluminio. Dal 1994 Natura Nuova produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti, e ingredienti vegetali come il tofu, il tempeh e il seitan, con una distribuzione in Italia e in oltre 20 Paesi nel mondo.