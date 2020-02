RIMINI. <Scappa nell’utopia selvaggia con la tua star preferita. Questo libro è una raccolta di sogni ad occhi aperti che prendono vita sulle pagine da colorare. Immergetevi in 35 disegni unici e realistici: catturato su ogni pagina il fascino disinvolto di Jason Momoa e il suo irresistibile vigore>. E’ il “lancio” pubblicato da Amazon del libro realizzato dall’illustratore riminese Maurizio Campidelli. In ogni disegno – pronto per essere colorata – l’attore è ritratto in diverse attività, mentre falcia il prato, mentre fa un bagno o medita, o guida una barca.

La notizia è stata lanciata da Wired, nota rivista per appassionati del web e rilanciata dai blog degli appassionati. Campidelli è un illustratore romagnolo che ha lavorato, tra gli altri, per il Gruppo Editoriale Jackson. L’idea non è nuovissima: già da tempo spopolano in libreria i libri da colorare per adulti. L’obiettivo? Dedicarsi per un po’ di tempo al giorno a un’attività analogica, senza stare di fronte allo schermo, e magari trovare relax e pace interiore stimolando il proprio spirito artistico. Ma Campidelli e la sua casa editrice hanno pensato di realizzare dedicati alle star del cinema. Il primo della serie vede appunto come protagonista l’attore Jason Momoa, star della serie “Il trono di spade” e protagonista del film “Aquaman”. L’attore di origini hawaiane, famoso anche per il suo fisico statuario, è protagonista di oltre 35 illustrazioni da riempire a piacimento. Illustrazioni che, ovviamente, lo ritraggono spesso seminudo, mentre si trova in un mitico ambiente tropicale, in mezzo a fiori, onde, pensate appositamente per far sognare gli aspiranti artisti.

Le pagine del volume sono anche perforate in modo da poter essere agilmente staccate e magari incorniciate. Lo stesso autore sta realizzando libri simili su altre celebrità del grande e piccolo schermo: Dwayne “The Rock” Johnson, Idris Elba e Keanu Reeves.