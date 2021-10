Ilenia Fabbri uccisa, il drammatico audio della figlia al processo VIDEO

RAVENNA. Terza udienza al tribunale di Ravenna del processo per l’assassinio di Ilenia Fabbri dello scorso 6 febbraio a Faenza. In aula è stato il giorno delle testimonianze di Arianna Missioni (amica della figlia di Ilenia e testimone-chiave dell’assassinio) e Arianna Nanni, figlia di Ilenia e Claudio Nanni, quest’ultimo imputato come mandante dell’omicidio insieme a Pierluigi Barbieri nel ruolo di esecutore materiale. Nel video di Massimo Fiorentini, un estratto dell’audio originale delle telefonate di Arianna Nanni con l’amica e con le forze dell’ordine per dare l’allarme.