Il Van Gogh di Marco Goldin al teatro Alighieri

Torna in Emilia-Romagna lo spettacolo del critico d’arte e scrittore venetoMarco Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato, seconda parte della tournée teatrale, prodotta e distribuita da International Music and Arts, che ha ripreso il via con nuovi e continui sold out in teatri di grandi dimensioni.

Oggi sarà l’Alighieri di Ravenna, alle 21, ad accogliere la pièce teatrale che sta affascinando l’Italia. Lo spettacolo, di e con Goldin, musiche di Franco Battiato e animazioni video di Alessandro Trettenero, è parte del progetto collegato al romanzo Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato, scritto da Goldin nella particolare forma di diario immaginario, edito da Solferino e giunto alla quarta ristampa.

Da questo sono derivati lo spettacolo, di cui Goldin cura anche la regia e alcuni podcast.

Viste le numerose richieste da parte dei teatri italiani, già si lavora a una terza e quarta parte di tournée in autunno 2023 e primavera 2024, con diverse tappe da Roma fino al sud Italia e le isole, ma anche con varie riprese nelle città del nord finora non toccate dal tour.

La rappresentazione teatrale è liberamente ispirata al romanzo che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore.

Goldin, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, è sul palcoscenico per raccontare di un Van Gogh che potrebbe aver tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti, dunque nella dimensione del verosimile. A creare ancor di più l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono, eccezionalmente concesse per questa occasione, le musiche di Franco Battiato. Tutte insieme, e nell’uso che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo.

