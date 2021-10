Cesena, il tampone gli resta incastrato nel naso: arriva l’ambulanza

Non è andato bene quello che doveva essere un tampone di controllo del coronavirus ieri per un cesenate. Anziché verificare la positività (e la sperata negatività) al virus, l’uomo è dovuto ricorrere al soccorso di 118 e ospedale. L’episodio è avvenutoquesta mattina. L’uomo si è avvicinato in auto per l’esame al “tendone” dell’ospedale Maurizio Bufalini. Impossibile capire se a causare l’infortunio possa essere stata una manovra eccessivamente “robusta” dell’infermiera addetta all’esecuzione dell’esame; o se a metterci lo zampino sia stata una (inattesa) conformazione intricata delle cavità nasali del paziente. Fatto sta che il “bastoncino” del tampone si è incastrato. E di li non si muoveva più. Per soccorrere l’uomo è stata fatta intervenire l’ambulanza. Gli operatori del 118 hanno provato inutilmente a rimuovere l’ostacolo. Poi hanno portato l’uomo al pronto soccorso, che dista meno di 100 metri in linea d’aria.Qui il paziente, che non era fisicamente in grado di poter neppure indossare la mascherina, con il bastoncino del tampone che spuntava in avanti dal naso, con strumenti otorinolarigoiatrici adatti è stato sollevato dal problema.