Il tabaccaio è il “volto misterioso” del ritratto a Gambettola

Maxi opera dell’artista Bifido in viale Carducci: il “personaggio misterioso” ritratto è il titolare della tabaccheria di piazza II Risorgimento, il cui volto nascosto dalle mani è stato riprodotto fino a 9 metri di altezza.

L’artista di Caserta e con base a Roma, Bifido, dopo la prima residenza d’artista alla nuova foresteria della stazione a fianco delle sale espositive ha contraccambiato l’ospitalità con la realizzazione di questa opera di “Poster art”. Bifido in Italia è uno dei maggiori rappresentanti di questa corrente di street art. Come aveva promesso, Bifido a fine residenza ha realizzato una maxi installazione su una parte dell’ex tabacchificio Sacta che si affaccia in viale Carducci.

Tra gli oltre diecimila gambettolesi, potenziali personaggi da riprodurre, l’artista ha scelto una persona semplice e poi l’ha “mascherata” in quanto gli ha appoggiato le mani sul volto che gli coprono il viso e rimane libera solo la fronte. La sua scelta è caduta sul titolare della tabaccheria di piazza II° Risorgimento, di fianco al municipio di Gambettola.

«È venuto nel mio negozio – racconta Paolo Molari 68 anni, nato a Santarcangelo di Romagna e 40 anni fa trasferito a Gambettola per ragioni di cuore, avendo sposato una gambettolese da cui ha avuto una figlia – e a Bifido gli è piaciuta l’immagine del mio viso. Forse ha trovato in me quello che aveva già in mente nella sua creatività. Poi credo abbia voluto rappresentare la disperazione, un sentimento che è in tema con tante situazioni attuali. Io sono una persona riservata come indole personale. Ma alla sua richiesta di riprodurre una mia immagine non me la sono sentita di dirgli di noi. Ovviamente ora sono felice che mi abbia scelto, ma non inseguo la notorietà. Però mi piacerebbe che i miei clienti entrando in tabaccheria da me mi dicessero che mi hanno riconosciuto».