Il saluto ufficiale a don Mauro: “Meldola ti vuole bene”

Ieri mattina si è svolta nella Chiesa di San Nicolò la Santa Messa celebrata a suffragio dei Caduti di tutte le guerre da Don Mauro Petrini prima del suo trasferimento a Bertinoro. Il sindaco Cavallucci è intervenuto al termine della funzione religiosa ricordando don Mauro come un importante figlio di Meldola che ha dedicato la vita a Dio e che per 35 anni ha servito la nostra Città, camminando ogni giorno insieme alla comunità meldolese, gioendo e soffrendo con essa. Un parroco che ha interpretato in maniera magistrale il suo ministero pastorale, un prete che è sempre stato sempre vicino agli ultimi, ai più deboli e ai più bisognosi. Con commozione ha ricordato alcuni momenti difficili attraversati come Sindaco in questi due anni e mezzo testimoniando il grande aiuto ricevuto da Don Mauro e dal suo messaggio di speranza e di fiducia. Salutandolo ha concluso l’intervento utilizzando le parole riportate nel bellissimo disegno posto sull’altare: “Meldola ti vuole bene”.