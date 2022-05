Il sabato degli Alpini a Rimini, San marino e Riccione VIDEO

In occasione della 93ª Adunata degli Alpini, oggi allo Stadio Neri di Rimini (in Piazzale del Popolo) alle 17 si terrà il concerto straordinario delle 33 Fanfare alpine dirette dal maestro Mogol. Trentatré fanfare per rendere omaggio all’inno degli Alpini, conosciuto anche come “il 33”. A suonare sarà un complesso musicale composto esclusivamente da ottoni e percussioni, come sono appunto le Fanfare degli Alpini. Il loro ingresso è previsto alle 15, mentre l’apertura al pubblico è prevista un’ora prima, alle 14. Alle 16, invece, prima dell’esibizione diretta da Mogol, sarà celebrata una messa, mentre dopo il concerto, che durerà circa un’ora, è previsto il saluto del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero , a tutte le autorità, al Cdn e ai presidenti di Sezione, al Teatro Galli, piazza Cavour.

San Marino



A San Marino oggi alle 9 Alzabandiera e cerimonia ristretta alle rappresentanze in piazza della Libertà; alle 9.30 deposizione corona all’Ara dei Volontari, in contrada Omerelli, mentre alle 9.45 sfilat da via Donna Felicissima a piazzale Kennedy, e alle 10.30 sarà scoperta la targa in piazzale Kennedy dedicata ai volontari sammarinesi accanto agli alpini durante la Prima guerra mondiale; mentre alle 11 ci sarà l’incontro tra il presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri, al centro congressi Kursaal. Alle 13 presso l’Ambasciata d’Italia verrà inaugurata la mostra “La Campana dei Caduti, il raduno degli Alpini a San Marino”.



Riccione



A Riccione doppio appuntamento in due chiese della città, zona mare e Riccione Paese. Due cori alpini si esibiranno oggi alla Chiesa Parrocchiale di Gesù Redentore alle 21 mentre alla Chiesa di San Martino saranno tre i cori alpini con inizio alle 21. Alle iniziative parteciperanno con accoglienza e aperitivi i Comitati Promoalba – Viale Dante, l’associazione Riccione Alba, il Consorzio d’area Viale Ceccarini,i Comitati di Riccione Paese e della Parrocchia di San Martino.