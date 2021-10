Il ravennate Bellavista tra il Vaticano e Washington

L’artista Raffaello Bellavista ospite musicale in Vaticano e candidato al premio Eccellenza Italiana 2022 Santa Sede – Washington D.C.L’artista ravennate Raffaello Bellavista sarà l’ospite musicale scelto per l’edizione 2021 del prestigioso Premio Eccellenza Italiana che si svolge oggi 15 ottobre in contemporanea a Roma, Città del Vaticano, nel Palazzo extraterritoriale della Santa Sede San Carlo ai Catinari ed a Washington D.C. Il premio ideato dal giornalista Massimo Lucidi presieduto da Tonino Lamborghini vede nel comitato direttivo i Past President Santo Versace e George Lombardi.

L’iniziativa è rivolta ad imprese, professionisti, artisti che si richiamano ai valori del Made in Italy e che operano in Italia o all’estero mantenendo con la Patria un vincolo e un legame affettivo, culturale ed economico. Nel corso degli anni sono stati premiati alcuni dei più importanti artisti, personaggi televisivi, imprenditori ed aziende italiane: quest’anno tra i premiati Rai Uno, Ceo for Life ed altre importanti eccellenze. Raffaello Bellavista terrà un concerto con composizioni per piano solo ed arie d’opera accompagnato dal celebre pianista e maestro di numerose star della lirica Enrico Zucca. L’iniziativa, incentrata sul tema del Green, proseguirà con la consegna delle onorificenze e la conferenza con relatori internazionali, promossa dall’Unesco e dalla Banca Mondiale.Oltre ad essere stato scelto come ospite musicale l’artista romagnolo è stato candidato per i suoi meriti artistici al Premio Eccellenza italiana a Washington D.C. per il 2022.

Il concerto concluderà i lavori del convegno dedicato alla progettazione di un futuro sostenibile: “Dalla protesta ambientale alla proposta sostenibile”. Alla tavola rotonda parteciperanno grandi protagonisti della sostenibilità su invito dei main partner The Map Report Unesco e Media Trade Company tra questi: Giordano Fatali (Fondatore Ceo for Life), Grazia Francescato (Politica e Attivista, già Presidente dei Verdi), Marco Frittella (Giornalista Tg1, Conduttore Uno Mattina e Autore Italia Green), Livio Livi (Direttore Risorse Umane e Relazioni Esterne – Q8), Flavio Pasotti (Presidente Brescia Mobilità), Ermete Realacci (Ambientalista, Politico e Fondatore Symbola), Giovanni Mottura (Presidente Atac Spa), Massimiliano Falcone (External Relations and Global Engagement -The World Bank), Guerino Moffa (Ambassador The World Bank Progetto C4C).