Il popolo della Lega torna a Cervia: “Vinceremo nei Comuni”

Tutto è pronto per la festa della Lega Romagna a Cervia, occasione di confronto anche in vista delle elezioni amministrative del 2024 e delle regionali. «È la nostra festa – dice il segretario della Lega Romagna e parlamentare forlivese, Jacopo Morrone -, ma è anche un’opportunità per parlare insieme dei prossimi appuntamenti elettorali. Abbiamo già iniziato ad incontrarci visto che oltre 50 Comuni in Romagna andranno presto al voto. Ora che il centrodestra è al Governo è per noi una grande occasione, la festa della Lega vuole essere anche un modo per confrontarci insieme». È il 2019 quando il leader del Carroccio Matteo Salvini si trova a Milano Marittima. Dalle spiagge della riviera tra i mojito al Papeete Beach e gli scontri con l’alleato di allora, Luigi Di Maio, scoppia una crisi di governo. La strategia di Matteo Salvini, tesa a sfruttare il vento in poppa nei sondaggi per entrare a Palazzo Chigi, si rivelerà fallimentare e di lì a poco il Governo cadrà. Ora sono passati quattro anni, ma la casualità vuole che il centrodestra sia alla guida del Paese e che il leader del Carroccio sarà ospite della festa della Lega a Cervia. «È una fase superata e che si è verificata diversi anni fa, adesso c’è la volontà di proseguire: il Governo va a gonfie vele – rassicura Morrone -. Anzi, la festa di Cervia è un’occasione per mostrare quanto si sta facendo a Roma e la compattezza del centrodestra. Non è escluso che proprio dalla riviera si rilancerà per le regionali che presto interesseranno l’Emilia Romagna. Oggi ci sono tutti i presupposti per cambiare e garantire un’alternanza in Regione».

Atteso Giordano

Si parte questa sera alle 20.45 con il giornalista Mario Giordano che presenta il suo ultimo libro ‘Maledette iene’ intervistato dal collega Sergio Barducci. Segue un incontro con Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, Luigi Marattin, parlamentare di Italia Viva, e Claudia Conte, scrittrice e conduttrice televisiva. Modera Mario Giordano che intervista, in chiusura, il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

Domani, stesso posto e stessa ora, viene proposto un dibattito sul tema del lavoro con Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, Francesco Paolo Capone, segretario generale Ugl, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, e Roberto Capobianco, presidente Conflavoro Pmi. Sarà poi la volta di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Moderatore della serata il giornalista e conduttore televisivo Andrea Pancani.

L’arrivo di Salvini

Domenica sera, invece, è atteso il leader della Lega Matteo Salvini che dialogherà con Agnese Pini, direttore Qn, e Daniele Capezzone, giornalista e saggista. La serata di lunedì 31 luglio vede protagonista il territorio, con alcuni sindaci a confronto e l’intervento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Si passa a martedì 1 agosto con il confronto tra Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente Upi, e l’intervento del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Si chiude il 2 agosto con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle finanze, che converserà con la giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata.

Dove si tiene la festa

La festa della Lega si affaccerà sempre sul canale di Cervia, nella stessa posizione degli altri anni ma dalla parte opposta, dove si erge la Torre San Michele. Non mancherà la possibilità di assaggiare i piatti tradizionali della cucina romagnola con un menù arricchito dalle proposte di Ombretta Farneti. «Ci aspettiamo tanta gente – conclude Morrone -, la festa della Lega è un valore aggiunto e si caratterizza per essere un appuntamento politico e di confronto anche a livello nazionale. Quest’anno, visto quanto accaduto in Romagna, era più che mai importante esserci per dare un bel segnale alle persone e poter parlare con loro direttamente».