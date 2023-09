Il Palio di Cesena è salito all’abbazia del Monte VIDEO

I figuranti del Palio di Cesena stamattina di buon ora sono saliti all’Abbazia per portare omaggio alla Madonna del Monte come da tradizione antica. C’erano tamburini e chiarine, cesenati coi colori della città e figuranti in costume d’epoca, oltre a rappresentanti del direttivo dell’associazione Giostra Cesena, col presidente Daniele Molinari in testa. L’avvicinamento al Palio proseguirà martedì nell’aula Magna della Malatestiana con una conferenza storica del professor Duccio Balestracci dal titolo “Il Duca (dal suo ultimo libro) e la Romagna”.