Il mondo del calcio piange Walter Nicoletti - VIDEO

Al termine di una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia, questa notte a Rimini è scomparso all'età di 67 anni Walter Nicoletti, allenatore di calcio santarcangiolese e uomo di sport conosciutissimo in Romagna. In una lunga carriera ha allenato San Mauro, Savignano, Carpolese, Santarcangelo, Vis Pesaro, Giarre, Taranto, Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno, Cesena, Pistoiese, Spezia, Lucchese, Spal, San Marino. Punto di riferimento per anni del settore tecnico della Figc, di cui era apprezzato docente, negli ultimi anni si era impegnato a fondo in concerti di beneficenza, reagendo da vero combattente alla malattia, coinvolgendo tanti uomini di calcio. La sua canzone simbolo: "Il mister" era un diario personale, la canzone punto di forza di un cd venduto a fini benefici e distribuito in una serie di eventi sempre baciati dal successo.

