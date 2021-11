Il consigliere comunale di Montiano arriva dall’Ecuador

«Ho sempre avuto la passione per la politica e la volontà di poter trovare soluzioni ai problemi sociali. Il mio futuro impegno, nel consiglio comunale, lo vorrò dedicare a collaborare alla promozione di attività per giovani e per anziani». Segundo Manuel Caguana Pinguil, detto Manolo, 61 anni, proveniente dal Canton della Canar dell’Ecuador centrale, sarà, nel Comune di Montiano, il primo consigliere comunale latino-americano della Romagna.

La passione politica di Caguana non inizia sulla collina del Rubicone ma ha radici più profonde. Già dal lontano 1984, fin prima del suo arrivo in Italia, fu consigliere delle organizzazioni sociali del suo paese. Nel corso del prossimo consiglio comunale di mercoledì, 24 novembre, entrerà a far parte dell’amministrazione di Montiano, guidata dall’attuale sindaco Fabio Molari. Iscritto al Pd, prenderà il posto della dimissionaria Giorgia Pracucci.

«In questi due anni e mezzo di mandato – promette – mi impegnerò per favorire occasioni di integrazione per creare un’atmosfera di convivialità in paese. Importante promuovere e organizzare momenti di confronto, in ogni frazione (Badia , Case Francisconi e Montenovo), perché la gente stia insieme recuperando i valori più autentici della politica e della festa». E aggiunge: «Porrò attenzione ai bisogni, anche piccoli, dei nuovi cittadini che giungeranno in paese aiutandoli a superare eventuali difficoltà».

Manuel Caguana è residente a Montiano da circa 20 anni e ha acquisito la cittadinanza italiana nell’autunno del 2016. Quandò arrivò a Montiano al seguito della moglie assunta da una famiglia del paese come badante, iniziò a lavorare in una impresa edile del paesino come muratore, per poi diventare uno stimato artigiano del settore edile.