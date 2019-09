Il centro di San Marino trasformato in "circuito" della MotoGp

SAN MARINO. Le strade del centro storico di San Marino come “circuito cittadino” delle due ruote. Un evento, la MotoGp Parade, che stamane ha richiamato un vero e proprio bagno di folla lungo lee contrade del Titano in occasione del pre event ufficiale del Gran Premio. A percorrerle moto e piloti del motomondiale, da domani protagonisti in pista: per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE).

