Il capotreno assente: il treno delle castagne parte dopo 2 ore e mezza

RIMINI. Il treno a vapore delle castagne viaggia con due ore e mezza di ritardo. Il capotreno si è sentito male e non si presentato: così, chi aveva raggiunto il binario di Rimini per salire sul treno a vapore alle 7,30, con direzione Marradi, ha dovuto attendere circa due ore e mezza. Stessa sorte ai viaggiatori in attesa nelle fermate successive: Cesenatico, Cervia, Ravenna, Russi e Faenza. Il problema è stato reperire un nuovo capotreno: sono in pochi ad avere l’abilitazione per condurre il treno a vapore. E anche una volta reperito va fatto arrivare al binario di partenza. Per questo ci sono volute due ore e mezza. Inferociti i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto che comprendeva anche il pranzo al ristorante oltre alla raccolta delle castagne. Tutto è slittato di conseguenza. Il ritardo complessivamente è stato ridotto grazie a una riprogrammazione del viaggio, risultando alla fine di 75 minuti.